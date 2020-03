in foto: Piazza del Campidoglio, Roma.

Una dipendente del Campidoglio è risultata positiva al coronavirus. A renderlo noto il Comune di Roma in serata. Si tratta di una donna che lavora per il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, caso accertato di contagio. Secondo le informazioni apprese, la dipendente del Campidoglio è stata sottoposta agli accertamenti dopo aver manifestato i sintomi della malattia. I risultati del test hanno dato esito di positività al Covid-19. Appresa la notizia, la sindaca Virginia Raggi ha spiegato che: "Sono state immediatamente disposte la chiusura e l'igienizzazione dei locali dove lavora la dipendente, che si trovano in un'area separata dal resto della struttura" si legge in una nota. La donna era assente da lavoro già dal 12 marzo scorso. Rispetto a ieri i contagi nel Lazio sono aumentati di 195. Il totale dei casi positivi è 2013, i ricoverati sono 992, i malati in terapia intensiva sono 126 e quelli in isolamento domiciliare 895. I morti sono 118 mentre i guariti sono 164.

Il secondo caso in Campidoglio dopo la dipendente della Ragioneria

La dipendente del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale è il secondo caso accertato di coronavirus nel Campidoglio, dopo la donna che presta servizio nella Ragioneria, il cui tampone ha rivelato il contagio da CoVid-19. Quest'ultima era in malattia, assente dal lavoro dallo scorso 6 marzo per problemi di salute, dopo aver manifestato i sintomi del virus. Effettuato il tampone, l'esito del test ha confermato il contagio. Dopo di lei ad ammalarsi è stata una dipendente del V municipio, assente da lavoro dal 13 marzo scorso per problemi di salute.