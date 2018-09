in foto: Ponte dell’Osa. Foto di Roberto Romanella

Chiuso ponte dell'Osa, nel quadrante di Roma est dalle ore 8 di lunedì 24 settembre fino alle ore 22 del 6 ottobre per "lavori di ristrutturazione" in fase finale. Il ponte resterà chiuso per 13 giorni al transito dei veicoli e dei pedoni, per evitare eventuali rischi. Così comunica l’assessore capitolino Margherita Gatta. Gli interventi in programma prevedono "la demolizione della sovrastruttura stradale e dei sottofondi per la realizzazione di travi longitudinali e trasversali e al getto di una soletta di ripartizione". I controlli e la messa in sicurezza del ponte sono iniziati in concomitanza con varie strutture del resto d'Italia, come ponte della Scafa a Roma che è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia. Misure prese sia come interventi necessari che a seguito del crollo di ponte Morandi a Genova lo scorso 14 agosto. Nel frattempo sono terminati gli interventi in alveo nel fosso dell’Osa, rendendo possibile ripristinare l’arco che aveva manifestato criticità. L’assessore ha garantito: "Questa criticità si sta risolvendo nei tempi programmati" riferendosi alla durata dei lavori.

Riaperto ponte della Scafa

Lunedì 24 riapre al traffico ponte della Scafa che collega Ostia e Fiumicino passando sul fiume Tevere. Le auto possono di nuovo transitare, a esclusione dei mezzi pesanti. Il ponte era stato chiuso per svolgere alcuni controlli dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, poi riaperto a senso unico alternato. Dopo un mese e tanti disagi per cittadini e pendolari, la situazione si appresta così a tornare alla normalità, anche se l'infrastruttura avrà bisogno di ulteriori importanti interventi che lo renderanno praticabile per i prossimi 30 anni e che costeranno intorno a 1,5 milioni di euro.

Chiuso ponte dell'Osa: deviate C9-055-314-508

Chiuso ponte dell'Osa, via Prenestina resterà interrotta per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione. Cambieranno percorso le linee C9-055-314 e 508.

LINEE C9-508

Le linee C9 e 508 percorreranno via Prenestina, via del Fosso dell'Osa, via di Lunghezza, via del Casalone, vi di Massa San Giuliano, via Polense.

Per le linee C9 e 508 sospese le fermate : 73527 Prenestina/Polense; 73488 Prenestina/Rocca Cencia; 73490 Polense/Prenestina.

: 73527 Prenestina/Polense; 73488 Prenestina/Rocca Cencia; 73490 Polense/Prenestina. Le linee C9 e 508, sul percorso deviato effettueranno tutte le fermate sul percorso.

LINEA 055

La linea 055 percorre via di Lunghezza, via del Fosso dell'Osa, via Polense, via di Rocca Cencia. Non percorre via di Massa San Giuliano, servita dalla linea 508.

La linea 055 non effettua le fermate: Prenestina/Rocca Cencia 73488; Polense/Prenestina 73490; Massa San Giuliano/Calascio 73494; Massa San Giuliano/Celiera 73498; Massa San Giuliano/Collepietro 73500; Massa San Giuliano/Grifi 73501; Massa San Giuliano/Alanno 73503; Massa San Giuliano/Santa Maria di Loreto 73504; Massa San Giuliano/Pianella 73507; Massa San Giuliano/Picciano 73509; Massa San Giuliano/Scerni 73506; Massa San Giuliano/Roccamorice 73510; Massa San Giuliano/Basciano 73511; Massa San Giuliano/Rotello 79626; Casalone 79627; Massa San Giuliano/Rotello 79629; Massa San Giuliano/Bisenti 73513; Massa San Giuliano/Roccamorice 80311; Massa San Giuliano/Scerni 80310; Massa San Giuliano/Picciano 73517; Massa San Giuliano/Pianella 80312; Massa San Giuliano/Santa Maria di Loreto 73519; Massa San Giuliano/Alanno 73520, Massa San Giuliano/Grifi 73521; Massa San Giuliano/Collepietro 73523; Massa San Giuliano/Celiera 73524; Massa San Giuliano/Calascio 73525; Prenestina/Polense 73527; Casalone/Lunghezzina 82519.

LINEA 314

In direzione Castelverde/largo Rotello percorso normale sino via di Lunghezza altezza via del Fosso dell'Osa, poi via di Lunghezza, via del Casalone, via di Massa San Giuliano, via Polense, inversione di marcia, via Polense, via di Massa San Giuliano, largo Rotello; indirezione largo Preneste da largo Rotello, via del Casalone, via di Lunghezza, percorso normale. Per ridurre i disagi, alcune corse nella fascia di punta della mattina della linea 314 in partenza da largo Rotello percorreranno via di Massa San Giuliano, via Polense, inversione di marcia, via Polense, via di Massa San Giuliano, percorso normale. Le corse direzione Centro che effettuano il percorso all'interno di Castelverde partono nei giorni feriali escluso il sabato alle ore 5.10-5.30-5.45-6.00-6.15-6.30; al sabato alle ore 5.10-5.40-6.10; nei festivi alle ore 5.30-6.10-6.50

La linea 314 non effettua le fermate: Fosso dell'Osa/Carpinone 73473; Fosso dell'Osa/Vilamagna 82565; Fosso dell'Osa/Crognaleto 76281; Fosso dell'Osa/Macchiagodena 73476; Fosso dell'Osa/Fara San Martino 73477; Fosso dell'Osa/Tedeschini 73478; Fosso dell'Osa Perano 73479; Fosso dell'Osa/Montazzoli 73480; Fosso dell'Osa/Sessano Molise 82515; Fosso dell'Osa/Gessopalena 73484; Fosso dell'Osa/Frisa 73485; Fosso dell'Osa/Filetto 73486; Prenestina/Rocca Cencia 73488; Polense/Prenestina 73490; Prenestina/Polense 73527; Prenestina/Rocca Cencia 73528; Fosso dell'Osa/Filetto 73531; Fosso dell'Osa/Frisa 73532; Fosso dell'Osa/Gessopalena 73533; Fosso dell'Osa/Sessano Molise 82595; Fosso dell'Osa/Montazzoli 73538; Fosso dell'Osa/Perano 73539; Fosso dell'Osa/Tedeschini 73540; Fosso dell'Osa/Fara San Martino 73541; Fosso dell'Osa/Macchiagodena 73542; Fosso dell'Osa/Crognaleto 73543; Fosso dell'Osa/Vilamagna 73545; Fosso dell'Osa/Rocca di Cambio 82517; Fosso dell'Osa/Carpinone 73547.