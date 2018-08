Chiuso lo scorso 20 agosto per pericolo crolli dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova, oggi è stato parzialmente riaperto Ponte della Scafa a Fiumicino. Il traffico è stato ripristinato in senso unico alternato, dopo i lavori che hanno portato alla rimozione di cinquecento tonnellate di cemento armato e i controlli tecnici del caso. Astral, l'agenzia regionale della mobilità, aveva chiarito di non poter garantire la sicurezza del ponte che collega Ostia e Fiumicino, e su cui passa molto del traffico diretto all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con la situazione che rischiava di diventare un incubo con la riapertura delle scuole.

Sul ponte possono transitare veicoli leggeri, mezzi di soccorso e bus a senso unico alternato, mentre il traffico pedonale e in bicicletta è stato canalizzato lungo una corsia di un metro. Questa mattina e nel pomeriggio, all'orario di rientro dagli uffici, i momenti più critici per la circolazione con code che hanno raggiunto fino i 4 chilometri. A presidiare il ponte e a vigilare sul rispetto delle nuove regole i vigili di Fiumicino da un lato e gli uomini del X Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale dall'altro.

Atac sta invece lavorando all'istituzione di una navetta per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino: "L'idea è quella di istituire una linea circolare da Ostia al ponte della Scafa con frequenza ogni 30 minuti, per dare supporto alle navette già predisposte dal Comune di Fiumicino e ai mezzi Cotral in servizio nella zona. Roma Capitale è pronta a dare tutto il sostegno necessario per ridurre al minimo i disagi dei pendolari", sottolinea la sindaca Virginia Raggi".