in foto: Ponte della Scafa

Riapre ponte della Scafa ma a senso unico alternato e solo per i veicoli leggeri. Dal 29 agosto sarà di nuovo attivo il collegamento tra Ostia e Fiumicino. La decisione è stata presa dopo la prima convocazione in Regione del Tavolo tecnico per verificarne la stabilità e gli interventi necessari. Le misure d'urgenza sono state attuate a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova. Astral ha comunicato che "sono in corso gli approfondimenti tecnici sulla stabilità al fine di permettere entro la giornata di mercoledì prossimo la riapertura del ponte a senso unico alternato per i soli veicoli leggeri" Potranno transitare sul ponte solo le categorie guidabili con la patente B ossia autovetture, furgoni e autocaravan con massa massima fino a 3,5 tonnellate, che comprende eventuale rimorchio rimorchio. Tutti gli altri dovranno aspettare ulteriori comunicazioni. Astral informa che "Rimane comunque garantito il passaggio di ambulanze e auto mediche".

Ponte della Scafa: sabato un sopralluogo

"Durante i lavori di consolidamento del Ponte della Scafa, per il quale ancora non è possibile stimare i tempi di realizzazione, verrà effettuato già nella giornata di sabato 25 un sopralluogo tra i tecnici di Regione Lazio, Astral, Comune di Roma Capitale, Comune di Fiumicino e Genio Militare dell’Esercito, per valutare l’eventuale soluzione provvisoria di un ponte militare” conclude la nota.

Chiuso Ponte della Scafa

Il ponte della Scafa è stato chiuso il 20 agosto con urgenza da Astral che ha spiegato ai viaggiatori di "non essere in grado di garantire la sicurezza” dell’infrastruttura. Intanto mentre il ponte riapre ma parzialmente, si fa il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole e degli uffici: nelle ore di punta sul ponte passano fino a 4000 macchine. Già forti i disagi per i cittadini: “Per andare da Ostia a Fiumicino bisogna fare 40 chilometri”.