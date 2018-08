Il ponte della Scafa tra Ostia e Fiumcino rimane chiuso e ancora non si quando riaprirà, dopo che ieri Astral ha comunicato di "non essere in grado di garantire la sicurezza". Dopo il crollo di ponte Morandi a Genova, è massima allerta sulle infrastrutture viarie, e la società regionale che gestisce il tratto di strada comprensivo del ponte ha spiegato di aver individuato "criticità diffuse", che fanno "ritenere prudenziale procedere alla chiusura temporanea del ponte, come misura di salvaguardia della pubblica e privata incolumità". L'erosione del calcestruzzo in alcuni punti si vede ad occhio nudo, con l'anima di tubi di ferro ormai scoperta. Astral ha comunicato di aver agito sulla base di uno studio dell'università La Sapienza che, terminato lo scorso aprile, ha lanciato l'allarme sulla sicurezza di ponte della Scafa.

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha chiesto di "fare presto" con le perizie e i lavori, e di riaprire la strada prima dell'inizio delle scuole: "Se non dovesse succedere il problema sarebbe enorme. Ci sono circa 3mila ragazzi che vanno e vengono tra Ostia e Fiumicino senza contare dei lavoratori dell’aeroporto. Nei momenti di punta sul ponte abbiamo un flusso di 3mila – 4 mila macchine l’ora”.

Il ponte, che passa sopra il Tevere, è davvero un'infrastruttura fondamentale per la vita del comune del litorale romano e per il traffico diretto all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Ieri, nonostante siamo in pieno agosto, con le scuole chiuse e tanti cittadini ancora in vacanza, i disagi non sono di certo mancati. A risentirne soprattutto chi si deve muovere sul litorale: ora per andare da Ostia a Fiumicino, che sono limitrofi, bisogna fare 40 chilometri di strada. Già ora l'infrastruttura viaria è insufficiente, tanto che è in fase avanzata la procedura per l'apertura di un cantiere per la costruzione di un ponte gemello lontano un centinaia di metri: l'appalto è stato già vinto, i 33 milioni di euro necessari già stanziati, il cantiere potrebbe aprire già la prossima primavera. "Ma ci vorranno almeno 3 o 4 anni, nel frattempo bisogna tenere in vita il vecchio ponte", dichiara ancora Montino, che non nasconde la sua preoccupazione.