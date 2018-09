Riaprirà lunedì 24 settembre il Ponte della Scafa, che passando sopra il Tevere collega il territorio di Ostia al comune di Fiumicino. Era stato chiuso all'indomani del crollo di Ponte Morandi a Genova, a seguito di alcuni sopralluoghi che avevano lanciato l'allarme sulla sua stabilità, portando l'agenzia regionale per la mobilità Astral a interdire il traffico prima, e a istituire il senso unico alternato successivamente. Dopo un mese e tanti disagi per cittadini e pendolari, la situazione si appresta così a tornare alla normalità, anche se l'infrastruttura avrà bisogno di ulteriori importanti interventi che lo renderanno praticabile per i prossimi 30 anni e che costeranno la bellezza di 1,5 milioni di euro, sperando che per quella data il nuovo Ponte della Scafa,

L'ufficialità della riapertura arriva da Antonio Mallamo, ad di Astral Spa: "Confermo che il 24 settembre alle ore 7 del mattino il Ponte sarà aperto al traffico in entrambi i sensi di marcia per i veicoli leggeri, inferiori alle 6 tonnellate, per i mezzi di soccorso e del trasporto pubblico". "I primi interventi sono stati effettuati nel 2004, l'anno dopo la nascita di Astral S.p.a., e hanno interessato le murature, nello specifico le spalle del ponte ai fini del loro consolidamento. Un ulteriore intervento di consolidamento è stato attuato, poi, anche nel 2005 a causa dell'erosione del Tevere. Dal 2006 al 2016 il Ponte è stato tenuto costantemente sotto controllo con interventi di manutenzione straordinaria. – spiega ancora Mallamo – Nel 2016 abbiamo deciso di fare indagini più approfondite, come la mappatura dei processi di corrosione delle armature e del degrado del calcestruzzo, il rilievo morfologico del Ponte, la verifica dei giunti di dilatazione. I risultati di laboratorio sono stati forniti dall'Università Roma Tre. All'esiti di queste indagini abbiamo rilevato che le armature esterne erano fortemente ossidate".

Il risultato della riapertura è stato rivendicato con forza dal governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che su Twitter ha dato l'annuncio così: "Riapre il Ponte della Scafa in meno di un mese di lavori per la messa in sicurezza. Un grazie alla nostra Astral che dimostra che con lavoro, serietà e zero chiacchiere le cose si fanno. E bene. È questa l’Italia seria e credibile che cambia in meglio la vita delle persone".