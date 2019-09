in foto: Il vicebrigadiere dei carabiniere Mario Cerciello Rega

Pochi secondi di conversazione, il panico e il terrore per quanto accaduto che traspaiono dalla conversazione, pure se scritta. "Mario, Mario! Via Pietro Cossa via Pietro Cossa via Pietro Cossa subito un'ambulanza, collega accoltellato, subito": sono le parole dette da Andrea Varriale durante la telefonata alla centrale operativa subito dopo l'accoltellamento di Mario Cerciello Rega da parte di Finnegan Lee Elder. "Perde tanto sangue, sto tamponando, Fa veloce, che perde tanto sangue". E ancora, cercando di non far perdere conoscenza al vicebrigadiere: "Mario, oh guardami Mario, Mario guardami…Mario ti prego! Collega accoltellato, collega accoltellato, Mario, Mario, Mario! Veloce il 118, veloce, Mario guardami!".