Hanno rinunciato al riesame gli avvocati di Gabriel Natale Hjort, il giovane americano di 19 anni accusato di concorso in omicidio volontario del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La decisione è stata comunicata questa mattina. Molto probabilmente la rinuncia è stata fatta dopo che nei giorni scorsi sono uscite varie foto che ritraevano Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder con armi e cocaina.Nel caso di Gabriel Natale, inoltre, sono state trovate le sue impronte digitali sul pannello in cui è stato nascosto il coltello usato per uccidere il carabiniere nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Eppure Natale ha sempre sostenuto di non aver avuto mai nulla a che fare con l'arma del delitto. Sono probabilmente questi i motivi che hanno spinto l'avvocato a decidere per la rinuncia, dato che il tempo per esaminare le nuove prove non era sufficiente a presentare una tesi difensiva accurata.