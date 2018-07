in foto: Anne Lou, figlia di Asia Argento e Morgan

"Imbrattato" scrive su Instagram Anna Lou, la figlia 17enne di Asia Argento e Morgan, pubblicando le immagini del sedile di un bus Atac di Roma. Il gesto dell'adolescente che vanta oltre 33mila seguaci, è stato criticato da molti utenti che lo hanno segnalato alle autorità. Il titolo del post è “bus bus” e la ragazza con le mani in segno di vittoria è immortalata seduta vicino al sedile imbrattato con del colore rosa, disegnato probabilmente, con un pennarello.

A segnalarlo su Facebook, il blog "Roma fa schifo: "A Roma l'atmosfera di abbandono e impunità è tale che anche se sei un personaggio pubblico, puoi permetterti di danneggiare quello che è di tutti e vantartene sui social media". Ora in molti si chiedono quale sarà la risposta della diretta interessata e dei suoi genitori. Dopo poco tempo il post è stato rimosso ma i commenti in rete restano. Imbrattare mezzi di trasporto pubblici è un reato punibile secondo l'articolo 639 del codice penale, con la reclusione da uno a sei mesi o con una multa da 300 a 1.000 euro. "L'azienda si è mossa tempestivamente per identificare il bus imbrattato e ripulirlo – ha spiegato Atac, contattata da Fanpage – abbiamo attivato l'ufficio legale che sta valutando ogni iniziativa a tutela".

Chi è Anna Lou Castoldi?

Anna Lous Castoldi è nata il 20 giugno 2001 da Asia e il leader dei Bluvertigo. "Dark ma sensibile", scrive sotto al proprio nickname Instagram, account privato, in cui è attivissima tra richiami al giappone e appunto al mondo dark, definendosi una punker e sensibile alle cause che riguardano i temi sociali.