Il maltempo non dà tregua sulla capitale e nel Lazio. Dopo il nubifragio di ieri che si è abbattuto su Roma e provincia, una nuova allerta meteo è stata diramata a partire dalle 16.00 di oggi e per le prossime 24 ore. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, sabato 16 novembre, e per le successive 18-24 ore si prevede sul Lazio il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. -si legge in una nota – I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Maltempo: allerta arancione sul Lazio

"Un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con indicazione che dal pomeriggio di oggi e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Bacini Costieri Nord Roma e Bacini Costieri Sud. Criticità idraulica e idrogeologica codice giallo su Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri", conclude la nota allertando tutte le strutture di Protezione Civile locali.

Maltempo su Roma e provincia: danni e allagamenti

Nella giornata di venerdì 15 novembre una bomba d'acqua si è abbattuta sui comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, con autisti rimasti intrappolati nelle auto su via Aurelia e strade trasformate in fiumi. Nel pomeriggio un nubifragio ha invece colpito la capitale, comportando notevoli disagi e la chiusura per allagamento di ben quattro stazioni della linea A della metropolitana. In serata la situazione più critica per l'intensità delle precipitazioni ad Ariccia ai Castelli Romani.