in foto: Metro Flaminio allagata – foto Twitter

I vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenuti alla stazione della Metro A Numidio Quadrato per soccorrere alcune persone in difficoltà. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 17,30 di oggi, 15 novembre. La metro, stando a quanto riporta l'agenzia Agi, sarebbe allagata. "Ci hanno chiamato diverse persone e stiamo andando sul posto con due squadre", dicono i pompieri. La stazione è stata chiusa parzialmente.

Chiusa anche la stazione Lucio Sestio

Chiusa anche la stazione Lucio Sestio della metro A per danni da maltempo. La stazione è completamente allagata e piove al suo interno.

Chiusa anche la stazione Manzoni della Metro A

Atac ha comunicato anche la chiusura della stazione Manzoni della Metro A a causa di un guasto tecnico agli impianti della stazione. I treni, si legge sul profilo InfoAtac, transitano senza fermare. Si consiglia di utilizzare le stazioni Vittorio Emanuele (che pure è stata chiusa per diversi minuti nel corso del pomeriggio) e San Giovanni.

Rallentamenti e chiusure: giornata difficile sulle metropolitane di Roma

Nel pomeriggio a causa di un guasto tecnico alla stazione di Termini, tutta la linea B della metropolitana di Roma ha funzionato con rallentamenti. Sempre per un guasto tecnico la stazione della Metro A Vittorio Emanuele è stata chiusa per diversi minuti. Alla stazione Flaminio, sempre Metro A, le scale di accesso sono state allagate per lunga parte del pomeriggio.

Allerta meteo a Roma per stanotte e domani

La Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio di oggi e per le prossime 24/36 ore. L'allerta ha codice arancione (il rosso è il codice più alto) per temporali e possibili nubifragi anche nella giornata di domani, sabato 16 novembre. Situazione difficile anche sul litorale romano a causa del vento fortissimo e della mareggiata che sta causando danni a tutte le spiagge della costa a nord e a sud di Roma.