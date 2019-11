in foto: Ariccia, strade allagate

Nubifragio anche ai Castelli Romani, a sud della Capitale. Si segnalano allagamenti a Genzano di Roma, Ariccia, Albano Laziale e Velletri. In particolare ad Ariccia la zona delle ‘fraschette' di via dell'Uccelliera, accanto a Parco Chigi, è completamente allagata. La strada è diventata praticamente un fiume e i proprietari dei tanti ristoranti tipici del paese si stanno attrezzando con panche e tavoli per tentare di deviare il corso dell'acqua e limitare i danni agli interni dei loro locali.

Allagata e chiusa la galleria dell'Appia davanti all'aeroporto di Ciampino

Situazione difficile anche sulla via Appia, la statale che mette in collegamento i Castelli con Roma. Segnalata la chiusura della galleria, completamente allagata, in corrispondenza dell'aeroporto di Ciampino.

Via Anagnina, tratto Rocca Priora, attualmente chiusa al traffico veicolare per caduta albero su carreggiata, riporta la pagina Facebook Meteo Castelli Romani. Segnalati disagi e allagamenti anche a Pomezia, sud di Roma.