Torna la pioggia su Roma e il Lazio domani – giovedì 11 gennaio – dopo la tregua di oggi. Attesi violenti temporali dalle prime ore del giorno, tanto che il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un bollettino di criticità di codice giallo per rischio idrogeologico per le precipitazioni previste. Previsto anche un significativo abbassamento delle temperature dopo il caldo record degli scorsi giorni, portato dal vento di scirocco.

"Le zone di allerta interessate sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, da domani mattina, giovedì 11 gennaio e per le successive 12-18 ore. – si legge in una nota diramata nel pomeriggio di oggi – La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa al numero 803.555".