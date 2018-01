Durante la giornata di giovedì agirà sulle regioni tirreniche la bassa pressione. Ciò comporterà una condizione meteorologica all'insegna di cieli nuvolosi ma con tempo in genere asciutto e possibili schiarite, ad eccezione di piogge lungo le coste che entro la serata raggiungeranno il Pontino. Temperature minime in calo, in leggera diminuzione le massime. Venti deboli in prevalenza da Sud/Sud-Est, in rotazione notturna a Grecale; deboli da Ovest/Sud-Ovest in quota, tendenti a disporsi da Nord-Est la notte. Mari mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo coperto, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 5 sarà di 8°C. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 13km/h, moderati da Est/Nord-Est alla sera con intensità di circa 13km/h.

Frosinone: cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 5°C, massima 11°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 3km/h, deboli da Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, deboli da Est/Sud-Est alla sera con intensità di circa 10km/h.

Latina: generali condizioni di nuvolosità con possibile pioggia debole, temperature comprese tra 7°C e 12°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est con intensità di circa 3km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 16km/h, moderati da Est/Sud-Est alla sera con intensità di circa 17km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperature minima 1°C, massima 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 4km/h, deboli da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 3km/h, alla sera deboli da Nord con intensità tra 3km/h e 9km/h.

Viterbo: cielo in prevalenza coperto, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 3°C alle ore 4. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 11km/h e 23km/h.