in foto: L’albero caduto in via Giovanni Nicotera, a Prati (di Andrea Montanari)

Sono centinaia le chiamate arrivate oggi ai vigili del fuoco. A causa del maltempo sono caduti molti alberi in vari quartieri di Roma e in provincia. A Prati, una grossa pianta è caduta e prima di precipitare al suolo ha colpito il balcone di un palazzo, poi, il tronco si è schiantato su diverse auto. Parte del balcone è crollato sotto il peso della chioma e dei rami. Paura in strada tra i residenti e dei dipendenti degli uffici poco distanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area dove hanno lavorato per rimuovere la pianta e mettere la zona in sicurezza. Durante le operazioni la strada è stata chiusa al transito dei veicoli in quanto l'albero, completamente sradicato dal vento fortissimo, ha impedito il passaggio delle vetture. I pompieri da questa mattina sono operativi in diversi quartieri di Roma e zone di provincia a causa della caduta di numerosi alberi. Tantissime le telefonate che segnalano le piante precipitate all'interno della carreggiata. Nel quartiere Alessandrino i cittadini hanno filmato un grosso albero mentre cadeva all'interno della carreggiata. Un'auto in transito è riuscita a fermarsi appena in tempo.

Allerta meteo: la situazione in città

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: alcune strade per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco sono state chiuse: Disagi anche per quanto riguarda la linea ferroviaria e la metropolitana: una tratta della Roma Lido e della metro b è stata chiusa temporaneamente per la presenza di rami sui binari che non consentivano il passaggio dei convogli in transito. Una giornata nera, insomma, sia per automobilisti che per pendolari, nonostante il provvedimento di chiusura delle scuole della Capitale a seguito dell'allerta codice arancione.