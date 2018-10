in foto: L’albero caduto nel quartiere Alessandrino

Paura in strada al quartiere Alessandrino, Roma Est, dove un grosso albero è caduto in strada mentre stavano passando delle auto. A immortalare le immagini spaventose alcuni residenti che sono rimasti terrorizzati alla vista della pianta che cadeva proprio all'interno della carreggiata. Il video mostra come un'auto grigia, diretta proprio verso il punto di caduta della pianta, si sia fermata appena in tempo. Episodio che poteva trasformarsi in una tragedia, se il tronco avesse impattato contro il tettuccio dell'auto. Oggi, lunedì 29 ottobre sono centinaia le chiamate arrivate ai vigili del fuoco che segnalano disagi e danni dovuti al maltempo. Un fortissimo vento, già a partire da ieri, si sta abbattendo sulla Capitale. I pompieri stanno intervenendo in diversi quartieri di Roma per eliminare dalla strada tronchi e rami che stanno creando disagi alla circolazione e traffico.

Allerta meteo: metro, treni e traffico

A causa del maltempo, la Roma Lido e la metro b sono state temporaneamente interrotte su alcune tratte per la presenza di rami sui binari e attivati bus sostitutivi per facilitare lo spostamento dei passeggeri. Anche la circolazione della linea ferroviaria Roma Viterbo sta subendo dei rallentamenti: si segnalano fino a 30 minuti di ritardo.