in foto: Albero caduto su auto in sosta nel quartiere Appio di Roma

Allerta meteo a Roma, dove nel corso della mattinata di oggi, lunedì 29 ottobre sono caduti diversi alberi nelle strade della Capitale. Il Campidoglio ha emanato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per evitare disagi: nelle prossime ore infatti sono attese in città forti piogge, con rischio allagamenti, oltre al forte vento che già da ieri ha iniziato a imperversare sulla città. A piazza Cantù, nel quartiere Appio Latino, un grosso albero, un pino marittimo, è crollato con i suoi rami e la sua chioma su alcune auto in sosta, parcheggiate pochi metri distanti dal fusto. La pianta, infatti, è stata completamente sradicata ma per fortuna nella caduta pare non aver colpito nessuno. Le macchine tuttavia sono rimaste parzialmente danneggiate. Le folate di vento fortissimo stanno facendo oscillare anche pali della luce e rendono difficile la circolazione. Disagi nella Capitale dove a causa di rami caduti sui binari parte della Roma Lido e della metro b sono state interrotte e attivati bus sostitutivi. Centinaia le chiamate dei vigili del fuoco in tanti quartieri della Capitale.

Albero caduto a Furio Camillo

Diversi gli alberi caduti sulle strade della Capitale questa mattina. A Furio Camillo, una pianta è precipitata sopra alcune auto in sosta davanti al cinema Trianon, in via Muzio Scevola, all'altezza del civico 99. Il tronco è stato letteralmente spezzato a metà dal vento e la fitta chioma insieme ai rami sono caduti sopra alle vetture parcheggiate, danneggiandole.Alberi caduti a Torre Maura

A Torre Maura i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Azavole, a pochi passi dal Commissariato Casilino, per rimuovere alcuni grossi alberi abbattuti dal forte vento. Le piante hanno occupato parte della carreggiata e hanno creato problemi alla circolazione. Sono al lavoro per rimettere in sicurezza l'area e agevolare il transito dei veicoli.

Scoperchiato un tetto a San Giovanni

in foto: Le lamiere del mercato di San Giovanni staccate dal vento

A San Giovanni, le raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto di alcuni degli stabili che ospitano il mercato, in via Orvieto. Le lamiere si sono staccate e sono cadute a terra, fortunatamente senza colpire nessuno. "Vogliamo aspettare il morto o riusciamo prima a mettere in sicurezza questa mercato dimenticato da tutte le amministrazioni che si cono succedute nel quartiere – ha commentato un residente – Siamo a a via Orvieto e di fronte il mercato c’è la scuola media duca d’Aosta, dove è arrivato un pezzo di lamiera arrugginita a tutta velocità. Basta con il degrado Raggi dimettiti!".