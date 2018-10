Roma Lido e metro b bloccate, oggi lunedì 29 ottobre. A comunicarlo Atac in una nota in cui avvisa gli utenti che "sulla ferrovia regionale Roma Lido il servizio è interrotto sull'intera linea a causa di danni provocati dal maltempo". La circolazione è stata sospesa introno alle ore 12 per la caduta di rami sulla rete elettrica a Tor Di Valle. Atac ha inoltre informato che "il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo – Acilia e che sono stati attivati bus sostitutivi". La Roma Lido, invece, è "attiva nella tratta Acilia – Colombo". Ferma anche la linea b della metropolitana di Roma per un albero che è caduto sui binari. "La linea è momentaneamente interrotta tra Piramide e Laurentina, in entrambe le direzioni".