Venerdì 1 febbraio, alle ore 18.00 al MAXXI – Museo nazionale della arti del XXI secolo di Roma, si terrà l'incontro "Dialoghi su Roma" con protagonisti l'attore e autore teatrale Ascanio Celestini, e l'autore di fumetti Zerocalcare. I due si erano già incontrati in pubblico nel luglio del 2017 all'Ex Dogana di San Lorenzo per un dialogo sulle periferie di Roma. L'introduzione del dialogo è invece affidata alla Presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri. L'evento è inserito all'interno della programmazione che accompagna la mostra "Zerocalcare. Scavare Fossati · Nutrire coccodrilli" in programma fino al prossimo 10 marzo.

Info su biglietti e ingressi

L'incontro si terrà nell'Auditorium del MAXXI e l'ingresso è di 5 euro, o altrimenti gratuito se si è in posseso della card myMAXXI o del biglietto della mostra di Zerocalcare. L’acquisto del biglietto dà diritto a un ingresso ridotto al MAXXI (9 euro) o al MAXXI+mostra Zerocalcare (12 euro) entro una settimana dall’emissione. L'ingresso è senza prenotazione o prevendita e fino a esaurimento posti.

La mostra di Zerocalcare

"Zerocalcare. Scavare fossati – Nutrire coccodrilli" è la prima personale dell'artista che ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel fumetto italiano. Michele Rech, 35 anni, ha all'attivo 9 libri e un'infinita di collaborazioni, storie brevi e l'attività sul blog Zerocalcare.it. Qui è raccolta una parte significativa della sua produzione, spesso sconosciuta al grande pubblico: le prime vignette e storie, i manifesti realizzati in occasione di manifestazioni e concerti, soprattutto in centri sociali e circuiti underground.

"Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi. – si legge nella presentazione Il progetto, organizzato intorno a quattro nuclei tematici – Pop, Tribù, Lotte e Resistenze, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione".

Come raggiungere il MAXXI

Il MAXXI si trova in via Guido Reni 4A a Roma. Per raggiungerlo con i mezzi pubblici è possibile prendere la metro A fino alla fermata Flaminio e da qui il tram 2 da piazzale Flaminio e scendere alla fermato Apollodoro. In bus il museo è raggiungibile con le linee 53 (fermata De Coubertin/Palazzetto dello sport), 168 (fermata MAXXI – Reni/Flaminia), 280(capolinea Mancini), 910 (fermata Flaminia/Reni).