Poche ore prima del ritrovamento del corpo della compagna nelle acque del lago di Nemi anche il marito di Ximena Garcia è scomparso per qualche ora. Per un giorno circa Stefano, carrozziere di Lanuvio, non si è fatto trovare in casa e, riporta il Messaggero, non si è recato al lavoro. Intanto la casa di Lanuvio dove i due convivevano è stata sequestrata dai carabinieri. Intanto fra poche ore saranno disponibili i risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della trans 32enne: quando è morta e come potrebbero rivelare indizi decisivi per la soluzione del caso. L'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori è quella dell'omicidio. Ximena si allontanò da casa il 22 gennaio scorso dopo una lite con il marito. A denunciare la scomparsa ai carabinieri fu proprio Stefano, che nei giorni scorsi fece anche un appello in lacrime intervistato da un'inviato della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?'. L’uomo però presentava dei misteriosi graffi sul volto.

Inviata di Chi l'ha visto? ritrova una misteriosa cintura a Nemi

Una giornalista di ‘Chi l'ha visto?' ha ritrovato una cintura appesa a un albero proprio sulla sponda del lago dove nei giorni scorsi è stato ritrovato il cadavere di Ximena Garcia. L'inviata, informa la redazione della trasmissione di Rai Tre, è stata convocata dai carabinieri per verbalizzare il ritrovamento dell'oggetto. "Chi l'ha lasciata lì e perché? – si legge in una nota pubblicata sul sito di ‘Chi l'ha visto?' – Forse doveva indicare il punto? I militari sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione della giornalista del programma. La transessuale argentina di 32 anni era scomparsa il 22 gennaio da Lanuvio. In un'intervista il marito aveva dichiarato che al suo rientro dal lavoro non l'aveva trovata a casa, dove era rimasta parcheggiata la sua auto".