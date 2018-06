"Per la prima volta in territorio pontino viene riconosciuta l'esistenza di un'associazione mafiosa autoctona, non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani", dichiarano i magistrati della direzione distrettuale antimafia. Venti persone, arrestate nel quartiere di Campo Boario di Latina, sono ritenute facenti parte di un'associazione di stampo mafioso. Appartenenti a un clan criminale rom gli vengono contestati, oltre al 416 bis, i reati di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati elettorali, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Tra le oltre venti persone coinvolte ci sono sette donne, una delle quali ricopriva un ruolo di vertice nell'organizzazione.

Nell'operazione sono stati impiegati oltre 250 poliziotti. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, le estorsioni venivano effettuate con metodi particolarmente violenti e vessatori, tipici delle tradizionali organizzazioni mafiose. Con i loro debitori spendevano sempre il nome dei ‘Di Silvio'. Per fare paura alle loro vittime facevano riferimento alla guerra criminale del 2010, quando le famiglie rom avevano vinto sugli altri gruppi criminali del territorio. Nel provvedimento cautelare, fa sapere la polizia di Stato di Latina, vengono contestati anche reati elettorali previsti dal Codice Antimafia.

l clan dei Di Silvio tentò d'inquinare il voto nelle elezioni amministrative del 2016 nei comuni di Latina e Terracina. Dalle indagini sono emersi casi di compravendita di voti: gli esponenti del clan avrebbero costretto molti tossicodipendenti a dare la propria preferenza in favore di alcuni candidati, poi non eletti, alle comunali di Latina ricevendo in cambio circa 30 euro a voto.

Quella dei Di Silvio, si legge nel terzo rapporto sulle Mafie nel Lazio redatto dalla Regione, è una famiglia rom criminale del capoluogo pontino imparentata con i Casamonica. La struttura criminale del clan Di Silvio, si legge ancora, è stata confermata da numerose sentenze di primo, secondo, grado e definitive.