in foto: Albero cade su uno scooter in via Lanciani, Roma – foto Welcome to Favelas

Un albero cade improvvisamente su uno scooter in transito. A bordo ci sono un uomo di 57 anni, rimasto ferito, e sua figlia di 14 anni, fortunatamente illesa. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pertini per ferite lievi, mentre non c'è stato bisogno di cure mediche per la ragazza. Il fatto è accaduto, riporta il Corriere della Città, in via Lanciani, quartiere Trieste a Roma. Sul posto sono intervenute due pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale. Gli agenti hanno provveduto agli accertamenti del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa per rimuovere lo scooter e l'albero caduto.

Un altra caduta lo scorso 4 maggio: "Uno schianto annunciato"

Non è la prima volta che un albero cade in via Lanciani: il 4 maggio scorso, infatti, è crollata una grande quercia e già si parlava di "schianto annunciato". Gli esponenti di Fratelli d'Italia Stefano Erbaggi e Paolo Hollijwer avevano infatti dichiarato: "Si tratta dell'ennesimo schianto di una grossa alberatura nel Municipio II di Roma. E' stata solo fortuna se si è scampata la tragedia, in una strada altamente trafficata e di passaggio. Ci domandiamo come sia possibile che all'interno di questo territorio, un Municipio tra quelli che ha più alberature della Città, la manutenzione del verde verticale sia totalmente assente. Dopo la caduta di pini su corso Trieste, è il turno di una quercia su via Lanciani – ribadiscono -. Chiediamo al Municipio di attivarsi immediatamente presso il Comune di Roma, il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente, affinché prevedano un reale piano di manutenzione delle alberature. Dalla Giunta pentastellata della Capitale abbiamo avuto fino ad ora solo promesse sbandierate al vento. La situazione è così da tempo immemore e la situazione è ormai inaccettabile. La Giunta Raggi elabori un piano di intervento, se ne è capace".