Un'enorme voragine ha fatto crollare un tratto del marciapiede all'altezza del civico 28 di via Livio Andronico alla Balduina alle 17.30 di ieri, mercoledì 14 gennaio. Sette auto e un pezzo di strada sono letteralmente precipitati all'interno del cantiere di demolizione dell'ex-Istituto Santa Maria degli Angeli di via Lattanzio, un "boato enorme", "come un'esplosione" raccontano i residenti. Solo per un caso non si registrano vittime o feriti. Secondo gli abitanti della zona, sessanta dei quali sono stati sfollati e ieri hanno passato la loro prima notte in hotel, si tratta di un disastro ampiamente annunciato: da mesi le case tremavano al passaggio di ogni auto, e diverse sarebbero stati anche gli esposti per verificare stabilità e sicurezza. Campanelli d'allarme rimasti però lettera morta. Sotto accusa anche una perdita d'acqua per cui i tecnici erano intervenuti tra il 25 e il 28 gennaio.

Uno dei protagonisti delle denunce è l'avvocato Giancarlo De Capraris, residente nei dintorni, che ha raccontato la sua battaglia: "Negli ultimi tre mesi ho proceduto con una denuncia ai carabinieri e una ai vigili del XIV gruppo. Tutto è rimasto inascoltato. Ho segnalato le crepe sul manto stradale che ogni giorno diventavano più profonde e il continuo passaggio di mezzi pesanti. Questo è un disastro annunciato"

Raggi: "Accerteremo responsabilità"

Ieri sera sul posto è giunta la sindaca Virginia Raggi che ha assicurato l'impegno dell'amministrazione per stabilire cosa sia accaduto e di chi sia la colpa: "La prima cosa che faremo è accertare le responsabilità. Il responsabile dovrà pagare. Sono state precauzionalmente evacuate le due palazzine che affacciano sull'area del crollo. Abbiamo attivato il protocollo hotel solidali, al momento si parla di 20 famiglie. Tra le 50 e le 60 persone".