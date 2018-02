Paura a Roma, nella zona della Balduina, dove si è improvvisamente apertura un'enorme voragine che ha inghiottito diverse auto in sosta. Non si registrano feriti, ma la strada è chiusa al traffico ed i danni sono ingenti: le automobili infatti hanno compiuto un volo di diversi metri, visto che la Balduina è anche il punto più alto della Capitale, prima di finire al suolo.

La voragine si è aperta lungo via Livio Andronico, all'altezza del numero civico 28, sulla parte di strada che porta a Largo Lucio Apuleio e non distante da via Lattanzio. Il cedimento del manto stradale è avvenuto attorno alle 17.30: sul posto sono accorse due squadre di Vigili del Fuoco, assieme alla Polizia Locale ed ai tecnici del comune. Un palazzo è stato evacuato in via precauzionale e per permettere i soccorsi da parte dei caschi gialli. Almeno cinque le automobili inghiottite dalla voragine, precipitate da un'altezza di diversi metri.

In zona è anche presente un cantiere, aperto lo scorso ottobre, e che prevede la demolizione dell'ex-Istituto Santa Maria degli Angeli di via Lattanzio per fare spazio ad alcuni parcheggi interrati. A franare è stata la porzione di strada che si trova proprio adiacente al cantiere dell'ex-istituto. Pochi giorni fa erano stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione del manto stradale per una perdita d'acqua proprio nei pressi della zona dove si è aperta la voragine. I pompieri stanno dunque controllando anche le palazzine adiacenti al cedimento per verificare che non ci siano lesioni agli altri edifici. Chiusa alla circolazione la strada: sul posto, i vigili urbani si stanno occupando di smistare il traffico ed evitare ingorghi.