Oggi il giorno più lungo per Virginia Raggi: questa mattina è attesa le sentenza nel processo che vede la sindaca imputata con l'accusa di falso. Ieri il pm Paolo Ielo ha chiesto una condanna a 10 mesi per la prima cittadina che, in caso di verdetto negativo, dovrebbe dimettersi secondo il regolamento del Movimento 5 stelle. Per l'accusa la sindaca ha mentito all'anticorruzione del Campidoglio in merito alla scelta di nominare alla direzione Turismo il fratello del suo ex braccio destro Raffaele Marra.

Intanto questa mattina a far discutere è il marito di Raggi, Andrea Severini, che ha immortalato un gruppo di giornalisti e fotografi che aspettano la sindaca sotto la sua abitazione, postando la foto su Facebook con il commento: "Avvolti con sembianze umane".

Giornalisti o meno, in caso di condanna la strada per Virginia Raggi sembra però obbligata. Ieri il leader del M5s e vicepremier ribadiva: "Io non conosco l'esito del processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi, ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete. Lo applicheremo".