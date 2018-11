in foto: Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi

"Io non conosco l'esito del processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi, ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete. Lo applicheremo". Con queste parole il vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha risposto a una domanda di un cronista in merito a un'eventuale condanna della prima cittadina nel processo in cui è imputata per falso. La sentenza dei giudici è prevista per domani.

Stando a quanto prescrive il citato Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle, modificato nel 2017, la sindaca, qualora venisse condannata, sarebbe automaticamente espulsa dal Movimento. Il nuovo codice etico prevede l'espulsione per una condanna anche solo in primo grado per qualsiasi reato commesso con dolo ad eccezione dei cosiddetti reati d’opinione. Questi possono essere valutati caso per caso dal Garante, cioè Beppe Grillo, e dal Collegio dei probi viri. Ad obbligare la sindaca a dimettersi è invece un altro documento, firmato dalla Raggi al momento della presentazione della sua candidatura. Queste le parole contenute nel codice di comportamento: