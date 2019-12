Anche la sindaca di Roma sale sul carro delle Sardine. Lontana dalla piazza per evitare eventuali contestazioni, benedice a distanza la manifestazione che oggi ha riempito piazza San Giovanni. Virginia Raggi, che da più di un anno ingaggia un quotidiano botta e risposta con il leader del Carroccio Matteo Salvini, rilancia subito gli slogan anti Lega della piazza con un Twitter, parlando dell'evento del movimento come una festa di popolo. "È bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alle Sardine per l'energia che hanno portato nella nostra città e aver reso questa giornata una ‘festa' di popolo", scrive su Twitter la prima cittadina, che poi rilancia l'hashtag "#RomaNonsiLega".

Raggi contro Salvini: "Io in trincea tu non hai mai lavorato"

Non passano neanche quindici minuti che sempre su Twitter, sull'onda delle decine di migliaia di Sardine che hanno scandito oggi a Roma slogan contro la Lega, Virginia Raggi torna ad attaccare l'ex ministro dell'Interno: "Matteo Salvini sai solo insultare. Io lavoro in trincea affinché Roma non torni mai più in mano a te e ai tuoi amici. Tu twitti, giochi su fb, dichiari guerra a nocciole ‘migranti' e Nutella. Prova a lavorare per una volta in vita tua, capiresti tante cose". L'hashtag questa è volta è "#GiuLeManiDaRoma".

Sardine chiamano risponde Zingaretti: "Cambiamo l'Italia insieme"

Tanti gli esponenti del centrosinistra in piazza, anche se con discrezione lontani dal palco, dove invece all'organizzazione e a un minimo di servizio d'ordine a dare una mano ci pensa la Fiom. E se le Sardine, con l'intervento del leader Matteo Santori lanciano le prime proposte alla politica, a rispondere subito è il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti che risponde "cambiamo l'Italia insieme". Più timido, a dire il vero, è stato fino ad ora il Movimento 5 stelle.