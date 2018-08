Non c'è pace per i monumenti di Roma, presi di mira da vandali e turisti maleducati. Ad essere colpita questa volta è la Fontana del Sarcofago nel cuore di Villa Borghese. Ignoti – con tutta probabilità nella notte tra domenica e lunedì scorso – hanno danneggiato il mascherone che decora la vasca della fontana in viale Goethe, staccandone una parte che è stata recuperata dal persone della Sovrintendenza Capitolina. Si tratta – per fortuna – non dell'originale di marmo, che si trova nel Deposito del Museo Canonina, ma di una copia in cemento che tornerà già nella prossima settimana al suo posto.

Sull'episodio è intervenuto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma Capitale Luca Bergamo: "Condanno il gesto di ignoti che hanno vandalizzato la Fontana del Sarcofago in viale Goethe a Villa Borghese, gravemente danneggiata. Ringrazio la Polizia Locale di Parioli che si è prontamente mossa così come la Sovrintendenza Capitolina, che ha attivato il Servizio Restauri e Nuove Collocazioni, il quale provvederà nel più breve tempo possibile a ricollocare parte della decorazione danneggiata. Questi comportamenti offendono l’arte e la storia della nostra città e del nostro Paese. Dovremmo essere più orgogliosi e rispettosi della bellezza nella quale abbiamo la fortuna di vivere. Mi auguro che i colpevoli siano presto individuati e pesantemente sanzionati".

Intanto, dopo il bagno senza vestiti di due turisti nella fontana dell'Altare della Patria a piazza Venezia, la Polizia Locale intensificherà la presenza dei vigili a guardia delle fontane storiche della capitale per evitare altri fuori programma fino ai primi giorni di settemmbre, mentre il Mibact ha fatto sapere di stare valutando il transennamento di alcune vasche.