in foto: Immagine Facebook del Comune di Ladispoli

Vietato fumare in spiaggia a Latina. Multe da 25 a 500 euro per i bagnanti trasgressori che accenderanno sigarette, sigari e pipe. L'ordinanza antifumo per una spiaggia e un mare smoke free partirà da lunedì 1 luglio 2019. Vietato fumare sia sulle spiagge libere che negli stabilimenti, come prevede il provvedimento, entro dieci metri dalla linea del bagnasciuga. L'ordinanza non fa riferimento solo al fatto di fumare in sé ma riguarda anche i rifiuti che vengono prodotti mentre si fuma, come la cenere derivante dalla combustione del tabacco e i mozziconi che troppo spesso vengono abbandonati tra la sabbia o addirittura in mare, durante il bagno. Il divieto arriva come misura concreta per combattere l'inquinamento ambientale e allo stesso tempo tutelare la salute del mare e dei bagnanti, che invece di godere dell'aria pulita e genuina che si respira in spiaggia, non perdono l'occasione di accendersi una sigaretta, costringendo anche i non fumatori a subire fumo passivo. Ma i fumatori non devono disperarsi, saranno messe a disposizione per loro delle aree attrezzate per fumatori, con posacenere, lontano dalla riva. L'ordinanza antifumo arriva dopo quella che vieta il consumo di plastica in spiaggia. Le spiagge di Latina diventano dunque plastic e smoke free.

Vietato fumare in spiaggia nel Lazio

Ladispoli è il Comune capofila del Lazio che ha introdotto il divieto di fumo in spiaggia, prendendo come esempio Bibione, città veneta, che ha proibito ai bagnati di accendere sigarette, sigari e pipe lungo ben otto chilometro di costa. Sulla scia della città che sorge sul litorale nord della provincia di Roma, anche altri Comuni hanno realizzato un'ordinanza per vietare il fumo in spiaggia e al mare nel Lazio. Anche Anzio dal primo giugno scorso ha emesso divieti per i fumatori nella Riserva naturale regionale di Tor Caldara e nei parchi. Provvedimenti presi sia come misura contro l'inquinamento che per prevenire gli incendi estivi. Vietato fumare anche sulle isole, come a Ponza, dove a partire dal 15 giugno non si potranno più accendere sigarette entro otto metri dalla riva.