Via Salaria: si ribalta un’auto, due donne ferite gravemente. Ieri sera 50 auto con le gomme bucate

Incidente su via Salaria all’altezza di Villa Spada, dove un’auto si è ribaltata sulla sede stradale. Due donne sono rimaste gravemente ferite e trasportate in codice rosso in ospedale. Strada chiusa e traffico in tilt. Ieri nello stesso tratto cinquanta auto in panne per colpa di una buca.