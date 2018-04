Una buca profonda circa 40 centimetri ha danneggiato decine di automobili nella notte. Le gomme di almeno cinquanta macchine sono state squarciate a causa della voragine che si è aperta su via Salaria, zona Roma nord all'altezza della Motorizzazione Civile. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, carabinieri e diversi carriattrezzi. Il Campidoglio ha inviato una squadra di pronto intervento che si occuperà di ripristinare il manto stradale.

Il Codacons: "Sponsor privati per rifare le strade"

"Crediamo che l’emergenza sia giunta ad un punto tale da richiedere l’aiuto dei privati, perché è evidente che da sola l’amministrazione, con le poche risorse a disposizione, non può sanare il dissesto stradale che invade l’intera città. Per questo proponiamo al Comune di varare un bando di gara per la sponsorizzazione dei lavori di rifacimento del manto stradale, alla stregua di quanto fatto per il restauro del Colosseo, dando la possibilità ad aziende private di contribuire dal punto di vista finanziario al rifacimento delle strade romane in cambio di pubblicità. Un bando che preveda quindi investimenti da parte dei privati su determinate strade, consentendo alle aziende che finanzieranno i lavori di apporre una targa con il proprio nome nelle vie oggetto di manutenzione”. Questa la proposta alla sindaca Raggi da parte del Codacons. “Oramai l’intervento dei privati sembra l’unica strada percorribile per finanziare lavori, restauri ed interventi che la Pubblica Amministrazione non può sovvenzionare. Per questo, così come sono stati sponsorizzati monumenti e aree archeologiche, lo stesso si può fare con le strade, con innegabili vantaggi per i cittadini”, spiega il presidente Carlo Rienzi.