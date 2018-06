È stato individuato ieri sera l'uomo che, dopo aver provocato un grave incidente all'incrocio tra via Prenestina e via della Serenissima, in cui sono rimaste ferite una mamma e le sue due bambine di 4 e 6 anni, invece di fermarsi a prestare soccorso si è dato alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce dopo aver abbandonato l'auto. Nella Kia Stonic, soccorse d'urgenza dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco, la donna e le due figlie tutte in gravi condizioni, una delle piccole ricoverata in prognosi riservata.

Purtroppo per il pirata della strada, gli agenti di Polizia Local del V Gruppo Prenestino, sono riusciti a rintracciarlo in poche ore grazie ad alcuni indizi che si era lasciato alle spalle. Dopo essere risaliti al proprietario della macchina, il padre di 54 anni che però non ha saputo dire dove si trovasse il figlio 32enne, sono arrivati a bussare a un appartamento in zona Tuscolana.

"Una pattuglia, recatisi prontamente nella località, in un primo momento trovava all'interno dell'appartamento un coinquilino della persona ricercata, che dichiarava di essere estraneo alla vicenda. – si legge in una nota – Solo dopo un paio d'ore di appostamento, gli agenti hanno individuato e bloccato l'uomo: dovrà rispondere di fuga ed omissione di soccorso oltreché di lesioni gravissime".

Morta la 26enne investita sul lungotevere: pirata accusato omicidio stradale

È morta la ragazza di 26 anni investita sul lungotevere de Cenci attorno alle 4 di mattina di domenica 17 giugno. Ora il 29enne che dopo averla travolta si è dato alla fuga, è stata arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Da quanto appurato non solo non si è fermato a prestare soccorso, ma si trovava al volante della macchina di un'amica nonostante non avesse mai conseguito la patente e si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.