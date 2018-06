in foto: Il luogo dell’incidente

Non ce l'ha fatta la ragazza di 26 anni investita attorno alle 4.00 del mattino di domenica 17 giugno, all'incrocio tra lungotevere de Cenci e ponte Garibaldi, in pieno centro a Roma. Ricoverata in prognosi riservata, è deceduta nella giornata di ieri: a nulla sono valsi gli sforzi dei medici per salvarle la vita. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di un amico, che aveva appena salutato a via Arenula, che ha immediatamente dato l'allarme e Ora il 29enne alla guida dell'auto che l'ha travolta per poi darsi alla fuga, è stato incriminato con l'accusa di omicidio stradale ed è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Oltre a non essersi fermato a prestare soccorso, il giovane è risultato positivo al droga test: secondo l'esame si trovava alla guida sotto l'effetto di cocaina. Successivi controlli hanno portato a riscontrare come non avesse neanche mai conseguito la patente. Il 29enne era al volante di una Fiat Panda di proprietà del padre di un'amica 18enne, che se l'era fatta prestare dai genitori per passare il sabato sera fuori.