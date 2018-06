in foto: foto di repertorio

Incidente nella notte in centro a Roma. Stando a quanto si apprende, una ragazza di 26 anni è stata investita da un'automobile in Lungotevere de Cenci, all'altezza di ponte Garibaldi. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi, anzi sarebbe scappato a tutta velocità. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata tuttora in prognosi riservata.

Rintracciato il proprietario dell'automobile coinvolta

Il pirata della strada è stato rintracciato alcune ore dopo. Si tratta di un ragazzo di 29 anni, senza patente, che sottoposto al droga test è risultato positivo. Da quanto si apprende a segnalare il nome del ragazzo è stato il proprietario dell'auto, che ha affermato di aver prestato la sua vettura alla figlia di 18 anni, che però ha spiegato come al volante fosse il 29enne al momento dell'incidente.

Incidente mortale a Ostia

Incidente nella notte anche sulla via del Mare all'altezza del chilometro 8. Coinvolte due auto e una motocicletta. Il conducente della moto, un uomo di 49 anni, ha perso la vita, mentre i due conducenti delle vetture sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale in codice rosso.