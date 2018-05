in foto: L’incrocio dove è avvenuto l’incidente (Google Maps)

Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri – martedì 8 maggio – su via Nomentana all'altezza del comune di Fonte Nuova alle porte di Roma. Erano circa le 21.30 quando una vettura ha investito una donna di 37 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali all'incrocio tra la consolare e via Salvatoretto. L'impatto ha scaraventato la donna contro un camion che viaggiava nella direzione opposta, lasciandola esanime sull'asfalto. Trasportata d'urgenza in ospedale dai soccorsi sanitari giunti sul luogo, è deceduta poco dopo il suo ingresso in pronto soccorso nonostante gli sforzi dei medici: le lesioni e i traumi erano troppo gravi.

Questa mattina invece su via di Boccea, alla periferia nord di Roma, un pedone è stato investito da uno scooter: ferito in maniera grave è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli. Da quanto si apprende l'uomo, 57 anni, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.