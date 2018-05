Un grave incidente è avvenuto questa mattina in via di Boccea, dove un uomo è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto attorno alle 7.30 all'altezza del civico 122, a due passi da Circonvallazione Cornelia. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha soccorso il 57enne rimasto ferito, e lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. Le ferite riportate sarebbero gravi ma l'uomo non è in pericolo di vita. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione nell'ora di punta: gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire dinamica e responsabilità in quanto accaduto.

Un altro investimento, questa volta mortale, è avvenuto invece nella serata di ieri su via Nomentana nel comune di Fonte Nuova, al ridosso del Grande Raccordo Anulare. Qui una donna di 37 anni è stata travolta da un furgone, perdendo la vita durante il trasporto in ospedale. Sull'episodio i carabinieri della stazione di Mentana hanno aperto un fascicolo.