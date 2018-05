in foto: Virginia Raggi e Adriano Meloni

Adriano Meloni non sarà più l'assessore al Commercio di Roma Capitale, manterrà la delega al Turismo ma non sederà più in giunta, dove invece arriva Carlo Cafarotti che sarà assessore al Lavoro e al Commercio. "È stato un onore e un privilegio servire Roma e questa amministrazione e ringrazio la sindaca. Abbiamo fatto cose importanti ma c'è ancora molto da fare. Faccio gli auguri a Carlo Cafarotti. Il mio ultimo giorno da assessore sarà il 9 maggio e dal 10 Carlo Cafarotti prenderà le redini di Commercio e Lavoro", così nel corso di una conferenza stampa il quasi ex assessore in una conferenza stampa ai Mercati di Traiano sul passaggio di consegne con Carlo Cafarotti.

"L'assessore Meloni ci lascerà parzialmente, per occuparsi di più della sua famiglia. – ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi – Stiamo cercando di agevolare il passaggio. Con Carlo Cafarotti lavorano già insieme, sono perfettamente allineati e le linee guide non cambiano: si continua sulla scorta del lavoro avviato, che mi sembra un ottimo lavoro. Meloni è un valore aggiunto di questa amministrazione, e la squadra non perde un pezzo ma si arricchisce ancora di più".

L'addio di Meloni era già stato ampiamente annunciato nelle scorse settimane. Un'uscita dalla giunta ‘soft', ma i rapporti tra sindaca e Meloni, si erano parzialmente incrinati dopo lo scontro a viso aperto tra la maggioranza pentastellata e l'assessore attorno alla vicenda del bando per il mercato della Befana in piazza Navona, quando volarono accuse durissime. Cafarotti, già delegato alla sindaca in VIII Municipio, è invece un grillino della prima ora e tra qualche giorno sarà il diciottesimo assessore della giunta Raggi, tra dimissioni e allontanamenti.