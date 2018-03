L'assessore al Turismo e al commercio del Comune di Roma, Adriano Meloni, ha comunicato alla sindaca Virginia Raggi la volontà di lasciare l'incarico. Le dimissioni non sono ancora ufficiali, ma sarebbero state anticipate da un accordo verbale raggiunto ieri al Campidoglio tra l'assessore e la sindaca. Dopo alcune indiscrezioni è stato lo stesso Meloni a ufficializzare la propria decisione rilasciando un'intervista all'agenzia di stampa "Dire". Secondo quanto affermato da Meloni, la decisione di abbandonare Roma per tornare a occuparsi della propria azienda (che si trova a Milano) era stata presa già lo scorso luglio e comunicata già a ottobre alla Raggi. Meloni non ha però messo fretta alla sindaca – "Non sono il nuovo Minenna", ha detto – permettendole dunque di pianificare per tempo e con calma il proprio avvicendamento.

Meloni: Il rapporto con la sindaca non si è mai incrinato

Recentemente Meloni era stato al centro di alcune polemiche per uno screzio con il presidente della commissione Commercio, il consigliere Andrea Coia, che aveva criticato per la gestione a suo dire poco trasparente della festa della Befana in piazza Navona. L'assessore dimissionario ha però affermato che la querelle con Coia non c'entra con la sua decisione, sottolineando anche come il rapporto con la prima cittadina non si sia mai incrinato. A riprova di ciò, Meloni pur abbandonando l'assessorato dovrebbe continuare a occuparsi di Roma: secondo quanto stabilito ieri col sindaco il futuro ex assessore dovrebbe infatti continuare a occuparsi di turismo, la sua materia prediletta, in qualità di delegato della Raggi. Non c'è ancora una data ufficiale per le dimissioni: si è parlato di fine aprile, ma Meloni lo ha smentito all'agenzia Dire: "Si tratta di stabilire un percorso e di portare a compimento alcuni temi del commercio che voglio concludere, tra cui il Tavolo per il decoro, il Regolamento per la Città storica, il Prip e anche le delocalizzazioni", ha detto Meloni. Non c'è ancora un nome per il suo sostituto, che rappresenterà comunque l'ennesimo "cambio" nella giunta Raggi.