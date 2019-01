Resta ancora ristretta la carreggiata di via Flaminia a cinque giorni dalla frana dello scorso 24 gennaio. Alcuni massi si sono staccati dal costone laterale e sono precipitati in strada, colpendo una macchina e ferendo il conducente del veicolo. Proseguono i disagi per gli automobilisti, con traffico in tilt e lunghe code. La carreggiata è stata ridotta per consentire gli accertamenti ancora in corso dei tecnici Anas e per favorire le indagini. Non è ancora chiaro quando la strada sarà regolarmente riaperta e la circolazione tornerà regolare. I disagi su via Flaminia si sono uniti al traffico e alle file causate dalla presenza del ghiaccio su strada, specialmente nel quadrante Nord di Roma. Alcune strade sono state chiuse, come via Concesio, viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ritardi fino a 30 minuti sulla linea ferroviaria Roma – Viterbo.

"Ad oggi nessuno dell'Amministrazione ha comunicato a residenti e ai romani che ogni giorno transitano per una delle arterie più importanti della città i tempi di ripristino della normalità – ha scritto in una nota Daniele Torquati, capogruppo Pd del XV municipio – Nonostante non sia un cantiere del Comune o del XV municipio, la maggioranza 5S si sforzi di capire che la qualità della vita dei romani in termini di viabilità e mobilità è già messa a dura prova non solo dal mancato coordinamento dei cantieri in ogni dove, ma anche dai continui disservizi dei mezzi pubblici metropolitani e di superficie, nonché del silenzio totale di ci dovrebbe sentire il dovere di informare".