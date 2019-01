Un grave incidente è avvenuto attorno alle 7.30 di oggi, giovedì 24 gennaio, su via Flaminia alle porte di Roma. All'altezza del chilometro 11,300 in direzione della capitale, subito prima dell'immissione nel Grande Raccordo Anulare, uno smottamento di un costone ha fatto precipitare sulla carreggiata diversi massi, uno dei quali ha centrato in pieno un'auto in transito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere della vettura il conducente rimasto ferito, consegnandolo al personale sanitario del 118 che lo ha soccorso predisponendone il trasporto in ospedale a bordo di un'autoambulanza. Da quanto si apprende l'uomo rimasto ferito non è in condizioni critiche.

Sul posto anche la Polizia Stradale, la Polizia Locale di Roma Capitale e il personale di Anas, che hanno predisposto prima la chiusura della strada poi il restringimento della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo incidentato e dei detriti dalla strada. Inevitabili i disagi alla circolazione per il senso unico alternato, Sono in corso le verifiche sulla stabilità del costone parzialmente franato.