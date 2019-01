Ghiaccio e strade chiuse questa mattina, martedì 29 gennaio. I giorni della Merla sono particolarmente freddi anche quest'anno, creando non pochi disagi ad automobilisti e pendolari che si spostano quotidianamente verso Roma per studio o lavoro. È stata una mattina difficile sia per chi usa l'auto che per chi prende i mezzi adibiti al trasporto pubblico. In tanti questa mattina uscendo di casa, specialmente in provincia, hanno trovato la strada completamente gelata e le auto ricoperte da una lastra di ghiaccio. Alcuni lettori hanno segnalato a Fanpage che hanno impiegato diverso tempo per sbrinare il parabrezza e che non riuscivano inizialmente neanche a infilare la chiave nella serratura della macchina. Disagi anche per gli utenti dei treni: alcuni convogli, come quelli della linea Roma – Viterbo, hanno registrato ritardi fino a 30 minuti.

Strade chiuse per ghiaccio a Roma

A Roma Nord, all'altezza di Prima Porta, via Concesio è stata chiusa fino alle 9 tra via di Valle Muricana e via della Giustiniana, in entrambe le direzioni, dove c'è stato un incidente stradale a causa del ghiaccio che si è accumulato all'interno della carreggiata e che ha reso pericoloso il transito dei veicoli. Disagi per ghiaccio su strada anche in via Edmondo de Ammicis e su via Collatina, all'altezza di via Acqua Vergine. Il traffico è stato deviato su via Pineto dove si sono formate nel corso della mattinata lunghe code. Traffico e file anche sulla Flaminia, dove resta ancora chiusa una parte della carreggiata dopo la caduta di massi.

Muoversi a Roma ha informato gli automobilisti della presenza di ghiaccio su strada nei viadotti Pertini, Gronchi e Saragat e ha raccomandato agli automobilisti in transito di guidare con prudenza e di prestare la massima attenzione. Sempre a Roma Nord, Luceverde Roma ha comunicato su Twitter che viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono state chiuse per la presenza di ghiaccio sulla carreggiata tra via Trionfale e Piazzale Clodio, in entrambe le direzioni.