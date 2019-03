in foto: Lorenzo Battistini, morto a 27 anni

Si terranno venerdì 8 marzo i funerali di Lorenzo Battistini, il 27enne di Velletri morto in un incidente stradale sulla via Appia quando era in sella alla sua motocicletta. La cerimonia si terrà presso la cattedrale di San Clemente a Velletri. L'annuncio del fratello Cristiano su Facebook: "Per quello che è successo nessuno ancora ha inventato parole giuste e confortanti, ma non possiamo buttarci giù perché sono sicuro che lui non avrebbe mai permesso a nessuno una cosa del genere. Per questo motivo invito assolutamente tutti a partecipare il giorno 8 marzo 2019 alle ore 11 presso la cattedrale di San Clemente per salutare il nostro grande Lollo, che è amato e stimato da chiunque abbia avuto l'onore di conoscerlo". "Ero in classe con tuo fratello Devis…un triste destino vi ha uniti. Porto nel cuore la tua mamma, il tuo papà e tuo fratello, per l'ennesimo dolore che stanno vivendo. Mi dispiace tantissimo dolce stella", scrive una ragazza sul profilo Facebook di Lorenzo.

Restano gravi le condizioni della fidanzata di Lorenzo Battistini

Intanto restano gravi le condizioni della fidanzata di Lorenzo, che era in sella alla motocicletta insieme a lui e che tuttora è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'eliambulanza. Lorenzo, che aveva la passione per le motociclette, viaggiava sulla sua Yamaha quando è stato preso in pieno da un'automobile sulla via Appia per cause ancora da accertare. Il ragazzo, insieme alla fidanzata e ad alcuni amici, stava ritornando a casa dopo un pranzo al mare a Terracina.