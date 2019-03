in foto: Lorenzo Battistini, morto a 27 anni

È ancora gravissima la fidanzata di Lorenzo Battistini, il ragazzo morto due giorni fa in un incidente stradale lungo la statale Appia all'altezza di Pontinia. La giovane, 27 anni di Artena, è tuttora ricoverata in rianimazione all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è stata immediatamente trasportata in eliambulanza subito dopo la tragedia. Stando a quanto si apprende, avrebbe riportato fratture alle gambe e alle braccia e un trauma toracico. Le sue condizioni sono gravi e la sua prognosi rimane ancora riservata. Il corpo di Lorenzo, morto sul colpo in seguito al terribile incidente, è ancora a disposizione dei magistrati, che dovranno decidere se eseguire o meno l'autopsia sul cadavere prima di riconsegnarlo alla famiglia per celebrare i funerali del ragazzo.

L'incidente in cui è morto Lorenzo Battistini

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Lorenzo Battistini e la sua fidanzata stavano tornando da Terracina dopo aver fatto un pranzo al mare insieme ad amici. In sella alla loro moto e seguiti dalle altre tre dueruote degli amici, stavano tornando verso casa (Lorenzo era di Velletri, paese dei Castelli Romani) quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, la Yamaha R1 del ragazzo è stata presa in pieno da una Opel guidata da una donna. Come detto, per Battistini non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro. La fidanzata invece è stata immediatamente soccorsa e trasportata in eliambulanza a Roma. Illesi gli amici e anche il fratello, che avrebbe assistito a tutta la scena e avrebbe praticamente visto morire il fratello davanti ai suoi occhi. Il muso della moto di Lorenzo è stato completamente distrutto in seguito all'impatto, che è stato violentissimo. Il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di diversi metri prima di atterrare sull'asfalto.