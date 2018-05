Velletri piange Riccardo, morto a 19 anni alla guida. Ancora in coma la fidanzata di 16 anni

Velletri piange Roberto Caprara, lo studente e insegnante di ginnastica di 19 anni, morto in un incidente stradale. Sul corpo è stata disposta l’autopsia e i funerali non si terranno prima di venerdì o sabato. È ancora in coma la fidanzata 16enne del ragazzo che si trovava in macchina con lui: ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma lotta tra la vita e la morte.