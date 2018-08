in foto: Foto di repertorio

Sarebbe stata una mamma alla guida dell'auto che ieri mattina ha investito una bambina di un anno e mezzo davanti all'asilo nido in via del Marco Finlandese a Velletri, nel territorio dei Castelli Romani. Non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, secondo le informazioni apprese dalle forze dell'ordine, la piccola stava attraversando la strada per entrare all’asilo insieme alla sua maestra e ad altri bambini, quando la macchina, una BMW station wagon l’ha investita, travolgendola. La Polizia di Velletri e della polizia stradale di Albano che hanno svolto i rilievi stanno indagando sul caso.

Bimba investita da un'auto

La bimba ha sbattuto violentemente la testa nell'impatto, perdendo molto sangue. La mamma alla guida che stava accompagnando il figlio a scuola ha immediatamente soccorso la piccola portandola al pronto soccorso dell’ospedale di Velletri, dove è stata intubata e trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma dov'è arrivata in fin di vita, con un trauma cranico. Dall'ospedale Fanpage apprende che la piccola è stata operata e si trova ricoverata in prognosi riservata, le prossime ore saranno decisive.