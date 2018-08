in foto: foto di repertorio

Una bimba di un anno e mezzo è stata investita nelle campagne di Velletri, comune dei Castelli Romani a pochi chilometri a sud di Roma. La piccola, che era appena uscita dall'asilo nido, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in eliambulanza verso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove in questi minuti i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita. L'incidente, riporta il quotidiano online locale Castelli Notizie, è avvenuto precisamente in via del Marco Finlandese, una traversa di via Vecchia Napoli. Secondo il sito la bimba sarebbe stata investita intorno alle 10 di questa mattina nei pressi del parcheggio della struttura.

Immediatamente i genitori della piccola hanno chiamato il 118 e gli operatori dell'ambulanza, arrivati immediatamente sul posto, hanno accompagnato d'urgenza la bimba ferita al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri e poi al campo comunale del paese dove, con un'eliambulanza, è stata trasferita all'ospedale pediatrico della Capitale. Sconosciute al momento restano le sue condizioni di salute e sconosciuta resta anche la dinamica del grave incidente. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda.