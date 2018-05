La seconda di oggi, l'85esima in soli cinque mesi. In via dei Gerani a Centocelle, quartiere a sud est di Roma, si è aperta un'altra voragine. Il manto stradale, intorno alle 17 di questo pomeriggio, ha ceduto proprio sotto a una betoniera, che si è inclinata ed è rimasta incastrata con due ruote nella grossa buca che si è creata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenute immediatamente due squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma e un'autogru. La voragine si è aperta per cause "impreviste", spiegano i pompieri, proprio mentre la betoniera stava eseguendo degli scavi sulla strada "da parte di enti competenti". Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a chiudere la strada.

Questa mattina a Monteverde si è aperta una voragine in via Fratelli Bonnet proprio al centro della carreggiata. Anche in quel caso la strada è stata chiusa al traffico veicolare. Si tratta dell'ottantaquattresima e dell'ottantacinquesima voragine che si sono aperte nei primi cinque mesi del 2018 a Roma. Secondo quanto rivelato dall'Ispra e dall'Autorità di Distretto di Bacino dell'Appennino Centrale nei giorni scorsi, oltre 30 chilometri quadrati di gallerie e tunnel sotterranei sono a rischio crollo.

Codacons: "Roma sprofonda"

"Oramai non c'è dubbio: tra voragini, buche e dissesti stradali vari, Roma sprofonda ogni giorno di più. Di fronte alle incapacità dell'amministrazione nel garantire lo stato dell'asfalto della capitale, il Codacons annuncia per i prossimi giorni una nuova iniziativa legale a tutela dei cittadini romani, e intanto invita tutti coloro che hanno subito danni alla schiena a causa delle buche a prenotare una visita fisioterapica gratuita al numero verde 800.582493", fa sapere il Codacons.