in foto: Foto Facebook

Una voragine si è aperta in via Fratelli Bonnet nel quartiere di Monteverde, tra via Carini e via Mura Gianicolensi. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico. Si tratta dell'ottantaquattresima voragine che si è aperta nei primi cinque mesi del 2018, almeno stando ai dati diffusi dall'Ispra e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno gestendo il traffico.

Pedica (Pd): "Sicurezza dei cittadini sempre più a rischio"

"Roma continua a franare e Raggi resta immobile. Oggi una nuova voragine si è aperta in via Bonnet, a Monteverde vecchio. La sicurezza dei cittadini è sempre più a rischio in tutti i quartieri della città ma dal Campidoglio non arriva nessun segnale incoraggiante. Non basta annunciare piani contro le buche o dire che sono diminuite e poi restare immobili. La situazione è seria, per non dire tragica, e bisogna intervenire subito affidando¬si a persone competenti", si legge in una nota diffusa da Stefano Pedica del Partito democratico.