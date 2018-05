in foto: L’autobus in fiamme in piazza Venezia (foto Facebook)

La situazione dei trasporti a Roma sta cominciando ad esasperare i cittadini: negli ultimi tre giorni, tra autobus dell'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale, sono andati a fuoco. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato un bus della linea 46, interessato per fortuna soltanto da un principio d'incendio in piazza Venezia, nel pieno centro di Roma: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma la situazione è parsa sin da subito sotto controllo. Per fortuna, l'incidente non ha fatto registrare nessun ferito, anche se l'episodio ha rallentato notevolmente il traffico automobilistico.

A prescindere dall'entità, con la vicenda odierna salgono a tre gli autobus dell'Atac andati in fiamme negli ultimi tre giorni. Lo scorso 8 maggio, infatti, in via del Tritone, in pieno giorno, un autobus della linea 63 è andato a fuoco ed è infine esploso, mandando nel panico i passeggeri e i passanti; per fortuna l'autista, non appena si è accorto del rogo, è riuscito a mettere in salvo tutti i passeggeri. Una passante, però, è rimasta lievemente ustionata dall'esplosione del mezzo pubblico. Sempre l'8 maggio, poco dopo, un bus sempre dell'Atac adibito al trasporto scolastico è invece andato a fuoco in via di Castel Porziano, tra Ostia e l'Infernetto: tutti gli studenti sono stati tratti in salvo e non si è registrato nessun ferito né intossicato.