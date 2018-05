Autobus in fiamme nella centralissima via del Tritone a Roma, paura tra i residenti e i turisti. La colonna di fumo nero denso che parte dalla parte inferiore del mezzo Atac si vede benissimo da tutto il centro storico, anche da piazza di Spagna che si trova a due passi dal luogo dell'incendio. Ancora non sono certe le cause del rogo, ma stando a quanto trapela dalle forze dell'ordine, dovrebbe essersi trattato di un corto circuito dell'impianto elettrico. Non risultano feriti tra i passeggeri, mentre è stata lievemente ferita una passante. La donna si trovava davanti a un negozio danneggiato dalle fiamme, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, ma avrebbe riportato ustioni alle braccia e al volto.

Evacuata la Rinascente di via del Tritone

A fuoco un autobus della linea 63 di Atac, il bus che parte da piazza Monte Savello, davanti all'isola Tiberina, e passa, per l'appunto, da via del Tritone. Sul posto intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco, e i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura di un tratto della strada a causa anche della presenza di carburante sull'asfalto. Forti disagi alla circolazione. Il mezzo è andato in fiamme all'altezza degli uffici della Presidenza del Consiglio che ospitano il ministero per gli Affari Regionali. Disposta l'evacuazione della nuova Rinascente e completamente annerita la facciata del palazzo che affaccia sul luogo dell'incendio.

Sul posto anche il ministro dell'interno Marco Minniti

Tanta paura soprattutto a causa dell'esplosione di uno pneumatico, per la quale alcuni residenti hanno pensato subito, così riferiscono a Fanpage.it, a un attentato terroristico. I Vigili del Fuoco hanno già spento l'incendio ed è confermata, secondo confermata la causa accidentale. Sul posto è arrivato anche il ministro degli Interni Marco Minniti.

in foto: Il fumo da piazza di Spagna – Foto Instagram

Atac avvia un'indagine sull'incendio: "La vettura era del 2003"

"Atac ha immediatamente aperto un'indagine interna per accertare le ragioni dell'incendio che si è sviluppato a bordo di un bus della linea 63 che faceva servizio in via del Tritone. L'incendio non ha provocato nessuna conseguenza ai passeggeri. La vettura, andata completamente distrutta, era dell'anno 2003. Atac sottolinea che negli ultimi mesi ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017", si legge in un comunicato stampa diffuso da Atac.